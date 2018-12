Siete guatemaltecos del mundo del espectáculo que destacaron en el extranjero en 2018

View this post on Instagram

LO LOGRARON 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Gracias a todooos uds me invitaron de regreso a #TheFour para un mega episodio 💃🏼🔥🙌🏻 Orgullosísima de poder representar a mi gente latinaaa como se lo merece y compartir escenario con tremendos artistas!!! Esto va por udsss, los quiero ❤️😘🔝 . YOU DID IT 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Thanks to all of you guys I was invited to come back to #TheFour for an epic episode!!!! Sooo excited to hit that stage again and perform my heart out for you guys! Love you all 💛