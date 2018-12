Mariah Carey marca récord en Spotify con canción que lanzó en 1994

La canción superó la marca del rapero y cantante XXXTentacion, cuyo tema "SAD!" tuvo 10,4 millones de streams al día siguiente de su muerte en junio.

"All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey se mantiene tan popular 24 años después, que marcó un nuevo récord en Spotify para un día de streaming en la víspera de Navidad.

Chart Data reportó que el clásico navideño lanzado en 1994 fue reproducido 10,8 millones de veces en Spotify, el lunes 24 de diciembre de 2018.

Spotify se abstuvo de hacer declaraciones sobre la noticia. Carey la calificó como "un regalo increíble de Navidad" el martes en un mensaje en Instagram.

Tema tradicional

Cada temporada decembrina, "All I Want for Christmas Is You" comienza a escalar en las listas de Billboard con el resurgir de su popularidad.

Este año llegó a estar en el No. 6 de la lista Hot 100 Billboard y actualmente se ubica en el No. 7.

Su éxito ha contribuido a que el primer álbum de Navidad de Carey, "Merry Christmas" de 1994, pase su cuarta semana en el No. 1 de la lista de discos de R&B de Billboard.

*Con información de AP.