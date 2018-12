FOTO. Ingrid Coronado muestra su nuevo look y sin nada de maquillaje

View this post on Instagram

¡DESPIERTA! Hoy es el día para hacer algo nuevo. Sonríe. Perdona a esa persona. ARRIÉSGATE. Pide algo diferente para comer. Deja las excusas. Saluda a todos. Corre, haz que la tierra tiemble porque ya te despertaste. Comparte. Reinvéntate. Cambia de look 😛. Escucha nueva música. ¡Solo hay una vida! . . . PD: Les hice caso y decidí café 🤩