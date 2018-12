Este es el integrante de la familia real con el que Angelina Jolie estaría saliendo

View this post on Instagram

#MeghanMarkle ve Prens Harry’nin düğününün yankıları devam ederken, Prenses Diana’nın ailesiyle ilgili keşiflerimiz devam ediyor😉 Sizleri Lady Diana’nın 24 yaşındaki yeğeni #LouisSpencer ile tanıştıralım kızlar😎 #PrincessDiana #nephew #royalfamily #royalwedding