Yolanda Andrade revela por qué ya no es amiga de Kate del Castillo

A pocos días del regreso de Kate del Castillo a México luego de los problemas legales que tuvo tras su encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, Yolanda Andrade, quien se consideraba amiga de la actriz, declaró no tener más contacto con ella.

De acuerdo al programa De Primera Mano, la conductora dijo habló sobre el regreso de Kate durante un evento en la Ciudad de México:

“Me da mucho gusto que venga a ver a sus papás, sus papás la han pasado mal también”.

Foto: AFP

Sin embargo, la conductora aclaró que por ahora la comunicación que mantiene con la protagonista de La Reina del Sur es nula, a pesar de pertenecer al mismo círculo de amigas.

“No hay comunicación, yo no te puedo decir mentiras, hace mucho tiempo que no hablo con ella. Éramos muy unidas, todas somos muy amigas, pero yo con Kate no he hablado, soy la única que no”.

Después reveló que, contrario a su amiga Montserrat, quien confesó que su deseo era reencontrarse con Kate, ella no tiene la misma intención.

“No se trata de pedir ni ofrecer disculpas, se trata de que cada quien haga la película de su vida con el elenco que decida. Ella no perdió nada y como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ya no”, finalizó.

Bien recibida

El mariachi, el tequila y la comida mexicana que tanto le gustan a Kate son parte de las sorpresas que su familia le tiene preparadas para recibirla este jueves en su casa.

Sin embargo, de acuerdo a su papá, el actor Eric del Castillo, la actriz aún no ha llegado al país azteca.

"A ella le gusta todo lo mexicano: el chorizo, la longaniza, los sopes, tlacoyos… Y para la Navidad comeremos lo de costumbre: bacalao, pavo y romeritos", afirmó su papá.

"Estamos felices de la vida. Le limpiamos y le acomodamos la recámara que dejó hace 18 años. Está igualita, con la Virgen de Guadalupe y sus fotografías".

Con información de Publinews México.