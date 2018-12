Mary Poppins viene a conquistar a nuevas generaciones

Magia, animación tradicional y música original conforman la cinta de Disney “El regreso de Mary Poppins”, protagonizada por la actriz británica Emily Blunt, quien con su personaje pretende dar esperanza a las nuevas generaciones bajo la premisa que afirma que todo es posible, así lo explicó Rob Marshall, director de la película.

“Creo que los niños están creciendo muy rápido hoy en día y están perdiendo su esencia, se sienten adultos y eso se debe a todo el cambio social que hemos tenido, ahora los padres deben trabajar todo el día. Justo esa es la razón por la que Mary Poppins regresa para mostrar que el mundo es maravilloso y que debemos mantener nuestra esencia de niños”, mencionó Marshall, quien también ha dirigido cintas como “Chicago”, “Memorias de una geisha”, “Nine”, “Piratas del Caribe 4”, “Into the Woods”, entre otras.

Este nuevo filme corresponde a una secuela de la película de 1964 protagonizada por Julie Andrews y Dick van Dyke. Por esta razón, Rob Marshall confesó que fue todo un desafío realizar esta nueva historia, la cual corresponde a un clásico de Disney.

“Cuando comencé esta película estaba emocionado pero al mismo tiempo asustado porque correspondía a una gran responsabilidad (…) Lo primero que pensé es que quería contar mi propia historia, que le mostrara al mundo eso que hemos perdido: La esencia de ser niños. También quise respetar la primera cinta, pero sin perder el objetivo”, explicó el cineasta.

Además, destacó que trabajar con actores como Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda fue una grata experiencia, ya que son histriones muy profesionales.

Animación tradicional

El director Rob Marshall explicó que la animación que se podrá ver en “El regreso de Mary Poppins” se basó principalmente en la película de 1964.

“La primera película cuenta con hermosas animaciones y yo necesitaba estar en ese mundo para poder hacer la secuela, por es razón me basé en la primera cinta, entonces me junté con muy buenos animadores jóvenes y adultos quienes aportaron mucho, pues los primeros saben sobre técnicas digitales y los segundos sobre lo clásico y me parece que creamos arte”, aseveró.

Asimismo, explicó que entre los principales retos de la cinta fue la sincronización de las animaciones con los actores reales.

Mary Poppins, el clásico de 1964

En la década de los 60, la actriz británica Julie Andrews fue elegida para personificar a la niñera mágica en el cine con un musical infantil dirigido por Robert Stevenson, y se convirtió en un clásico de Disney y con el que logró obtener el Óscar como Mejor Actriz. Actualmente, Julie Andrews tiene 83 años de edad, pero desde 1964 fue la imagen principal de esta historia.

Además, fue por esta cinta que su carrera despuntó y logró realizar más de 30 papeles en cine.

¡Ya puedes verla!

La cinta se proyecta a partir de hoy en todos los cines del país.

¿De qué trata? Los hermanos Michael y Jane Banks (los niños de la cinta de 1964) crecieron y viven juntos con los tres hijos de Michael. Por lo que la mágica niñera Mary Poppins (Emily Blunt) volverá a entrar en las vidas de la familia Banks, junto al opt imista farolero Jack (Lin-Manuel Miranda) con el propósito de ayudar a que la familia redescubra la alegría y la fantasía que falta en sus vidas.

* Con información de Patricia Carranza.