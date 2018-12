VIDEO. Las respuestas de las reinas de belleza que han conmocionado al mundo

Son hermosas, parecen diosas de increíbles sonrisas y cuerpos perfectos. Las mujeres más hermosas del mundo, las reinas de belleza, deslumbran a cualquiera pero de vez en cuando también sorprenden y no precisamente por su inteligencia.

A la hora de hablar, varias han dejado mucho qué desear, ya sea porque no responden a lo que se les pregunta, porque no tienen ni idea de lo que están hablando o porque dicen tonterías.

Entre la confusión y los nervios que ellas experimentan durante los concursos, resultan entregando unas respuestas tan vergonzosas, que serán siempre recordadas.

¿Qué les pasó?

1. Miss República Dominicana

A la señorita Katherine Miguelina Escaño Cabrera le preguntaron: ¿con qué personaje de la historia sientes identificación y por qué razón?

Su épica respuesta dejó a muchos desconcertados.

"Con una de las personas con quien me siento más identificada es con Juan Pablo Duarte porque gracias a él descubrimos lo que es Hispanoamérica y si no fuera por él quizás nuestra tierra todavía no estaría descubierta, nuestro continente".

2. Miss Carolina del Sur

A la señorita Caitlin Upton le preguntaron por qué creía que los estadounidenses no sabían ubicar a los Estados Unidos en un mapa, a lo que ella respondió algunas palabras sin sentido alguno:

"Personalmente creo que los americanos de Estados Unidos son incapaces de hacer esto porque algunas personas fuera de nuestra nación no tienen mapas. Yo creo que nuestra educación, como en Sudáfrica, Irak y en todas partes, como así, yo creo que ellos deberían, nuestra educación aquí en Estados Unidos debería ayudar a los Estados Unidos o debería ayudar a Sudáfrica y debería ayudar a Irak y a los países asiáticos de manera que seamos capaces de construir nuestro futuro".

3. Miss Panamá

Esta es de las respuestas más épicas de la historia. Se le preguntó quién había sido Confucio y ella con tranquilidad y seguridad dijo:

"Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso… se le ha… de lo más antiguo, fue uno de los chinos, japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias".

4. Miss Venezuela

Irene Sofía Esser Quintero durante el certamen de 2012, dejó al público muy confundido tras su extraña respuesta.

El cantante y actor Diego Boneta le preguntó: "Si se pudiera hacer una nueva ley, ¿cuál sería y por qué?".

Ella decidió responder en inglés, y tal vez por eso se metió en tremendo enredo.

"Yo creo que cualquier leys hay en la constitución o en la vida, ya están hechas. Yo creo que deberíamos … uh … una manera correcta de seguir … en nuestra similar, o, eh, en … en nuestra vida tiene esto eso. Por ejemplo, yo soy una surfista y pienso que la … la mejor ola que puedo tomar es la ola por la que espero. Entonces … por favor … hagan nuestro solo … eh … ley, que podamos hacer. Gracias".

5. Señorita Bolivia

Durante el certamen de 2015 candidata de la capital La Paz le preguntaron: ¿Qué le dirías a la gente que critica y que no están de acuerdo con los certámenes de belleza?

"Los certámenes de belleza están hechos para personas que le gustan los certámenes de belleza. Por ejemplo, a mi me gusta el fútbol y no el basquet".

6. Señorita Antioquia

En el reinado para elegir a la señorita Colombia, la concursante Verónica Velásquez pasó a la historia con su divertida respuesta.

La pregunta era sencilla, ¿usted cree que la mujer complementa al hombre? Y la concursante contestó:

"Yo creo que la mujer se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo pero en un sentido contrario y estamos para darnos cariño, para darnos amor y la mujer es el complemento del hombre, en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da cariño".

7. Señorita Chile

A la señorita Carolina Zúñiga le preguntaron durante el certamen de Miss Chile de 2001 que si le anunciaran el fin del mundo y ella debiera elegir a un hombre y a una mujer para preservar la especie, ¿a quién elegiría?.

Su elección nos dejó atónitos: "Al Papa Juan Pablo II porque es un hombre magnífico".

8. Miss Filipinas

La concursante Joanlia Lising sorprendió con su respuesta a la pregunta de si tuviera que elegir entre los cinco sentidos, ¿cuál elegiría? y ¿por qué?

La representante de Filipinas dijo: "ver es la mejor sensación de que nunca podemos ver… Ya ver para creer … y creer hasta que vea es perfecto. Yo no sé nada de eso. Acabo de ver, pero todavía no puedo creerlo“.

9. Reina Hispanoamericana

La candidata española, Melanie Mir, participó en el certamen de belleza Reina Hispanoamericana donde le preguntaron en qué año Cristóbal Colón descubrió el continente americano. Ella sencillamente dijo que Cristóbal Colón pisó América por primera vez en 1980, es decir, hace 36 años.

10. Señorita Distrito Capital (Venezuela)

Cuando le preguntaron a Patricia Andrade en el certamen Miss Venezuela 2009 ¿qué consideras que es más difícil, pedir perdón o pedir permiso?.

"Yo pienso que pedir permiso es más difícil que pedir perdón, porque yo creo que, no bueno, es difícil pedir perdón porque, !ay¡ no lo sé, el perdón se lo pides a Dios y el permiso a todo el mundo".