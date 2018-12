Fans aseguran haber visto a Groot en el tráiler de Avengers Endgame

El primer teaser de Avengers Endgame dio pie a que mucha gente escudriñara cada cuadro en la búsqueda de señales que puedan dar más información sobre próxima entrega.

Cientos de fans quieren acceder a datos que les permitan conocer cómo algunos personajes muertos en Avengers: Infinity War volverán al universo de Marvel Studios.

Algunos fans apuntan que en los cómics hay posibles respuestas, como volver a utilizar el guantelete para retornar todo a la normalidad, pero hasta ahora no hay ninguna señal respecto a qué harán en esta adaptación.

Luego, de escudriñar el teaser de Avengers Endgame, algunas personas encontraron una señal. Se trata de la aparición del personaje Groot durante una de las secuencias que involucran a Tony Stark.

I lightened the image a bit. It looks like a doll face. pic.twitter.com/prdSEyOfQZ

— OoohThings! (@CuriosityRocks) December 11, 2018