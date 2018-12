Chayanne: "Cuando pienso en Guatemala, recuerdo lo bello que es La Antigua"

Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayanne, se encuentra totalmente recuperado, y está más que listo para presentarse en Guatemala con su tour “Desde el alma”.

La semana pasada el boricua reprogramó su concierto en Guatemala debido a quebrantos de salud. Pero ahora los guatemaltecos podrán disfrutar de una gran presentación del intérprete, el próximo miércoles 12 de diciembre en Cardales de Cayalá.

El artista concedió una entrevista a Publinews, donde nos cuenta sobre su show, su carrera y qué se le viene a la mente cuando le dicen “Guatemala”.

La entrevista

Cincuenta años desbordando vitalidad, ¿cuál es tu secreto?

No hay secreto, creo que es una combinación entre la mente y el cuerpo. Hay que cuidar lo que comes, hacer ejercicio, sonreír, cuidar a la familia y a los amigos, y que mejor que vivir rodeado del amor de tantas personas que vienen a ver mi show. Eso me mantiene vital.

¿Qué diferencia esta gira a otras has realizado en todos estos años de carrera musical?

Cada gira trae lo suyo, por supuesto, siempre hago un nuevo concepto para que tenga un nuevo dinamismo: Nuevos arreglos musicales, nuevas coreografías y, claro, a todos nos invade una alegría nueva que nos hace dar lo mejor de cada uno.

Cuando piensas en Guatemala, ¿qué es lo que se te viene a la mente?

Recuerdo claramente las bienvenidas que nos daba la gente en el aeropuerto y a los bomberos controlando. Recuerdo también La Antigua Guatemala; hace unos años la visité y habían tapetes de pétalos de flores hermosos que hicieron para una visita mía, y yo no quería pisarlos porque se iba a dañar ese gran trabajo.

¿Qué mueve a Chayanne?

El corresponder a tanto apoyo que me ha dado mi público. Tengo fanáticos de toda la vida que han crecido conmigo y a mi lado, pero también hay nuevas generaciones a quienes tengo que responder y devolver todo lo que me dan.

¿Hay alguna colaboración musical que crees que aún te hace falta hacer?

Es difícil saber exactamente. Por ahora, las colaboraciones en que he trabajado se han dado espontáneamente y creo que esa es la fórmula. No me cierro a ninguna opción.