VIDEO. Ana Gabriel recibe fuerte golpe en el rostro en pleno concierto en México

Hace unos días, la cantante Ana Gabriel se presentó en un palenque en Querétaro, México. Durante su concierto, los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo de primera.

Pero con lo que no contaba Gabriel, es que iba a recibir un fuerte golpe en el rostro. La intérprete de canciones como “Simplemente amigos”, “No te hago falta” y “Tú lo decidiste”, decidió publicar en Twitter el incómodo momento que vivió.

Momento exacto en donde un sujeto le lanza un sombrero u objeto a @ANAGABRIELRL golpeándole la cara en plena interpretación de “Evidencias”

Porfavor‼️a todo asistente a un concierto.RESPETEN al o la artista que lo único que hace es hacer felices a los asistentes @Ventaneandouno pic.twitter.com/s56rm7eWoc — AnaGabriel_Mexico (@AnaGabriel_MX) December 3, 2018

En el video se puede observar que, mientras Ana Gabriel cantaba “Evidencia”, un sujeto del público le lanzó un objeto, el cual terminó golpeándole fuertemente el rostro.

Ante tal situación, Ana Gabriel decidió interrumpir el coro de su canción y detener la música.

“Vengo con mucho respeto a cantarles”, se le escucha decir a Gabriel. “Usted me avienta su sombrero, pero si yo no se lo pido, no lo aviente, porque yo no estoy preparada para recibir su sombrero”, agrega la artista.

Al final del clip, se escucha como el público abuchea a la persona que había lanzado el objeto.

Actualmente, Ana Gabriel se encuentra de gira con su tour “Estamos a tiempo”.

Ícono musical

María Guadalupe Araujo nació un 10 de diciembre de 1955. Su distinguida voz la ha llevado a ser una de las cantantes del género regional mexicano más reconocidas a nivel mundial.

Ana Gabriel comenzó a cantar desde los 9 años. La artista ha tenido colaboraciones con artistas de la talla de José Luis Perales, Armando Manzanero, Jon Secada, Vicente Fernández, entre otros.

Este año lanzó el álbum “Por amor a ustedes”, el cual ha sido presentado durante su gira.