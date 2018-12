FOTOS. Isel Suñiga, Miss Guatemala 2017 sorprende con boda repentina

View this post on Instagram

Como dije un día hasta al altar te voy a llevar y hoy que estás a un paso de llegar allá ahí, recuerdo el día que te conocí con tu playerita rosa con esos ojos que hablan por sí solos llena de sueños e ilusiones me alegra tanto ver cómo has crecido y he podido acompañarte en ese camino de luchas trabajo y muchas emociones te quiero mucho @iselsuniga que Dios bendiga esta nueva etapa de tu vida te adoro mi #Pancracia #doñaisel #boda #hairstyle #hair #makeup