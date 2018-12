Chayanne reprograma su concierto en Guatemala y esta es la razón

View this post on Instagram

Cinco shows increíbles, maravillosos y llenos de amor y energía. Muchas gracias mi Mexico lindo y querido por siempre recibirme con los brazos abiertos. Por ser mis cómplices, bailar y cantar conmigo. Los quiero y me los llevo en el corazón. Nos vemos muy pronto! 😘 🙏🏼 #chayanne #souldout #cdmx🇲🇽 #mexico #auditorionacional #desdeelalmatour2018 #desdeelalmatour