¿Expuesto? Revelan cuál sería la casa en la que se esconde Juan Gabriel

“El amor es lo que uno manifiesta hacia otra persona. Dar, servir… Si llega uno a ese grado (de sacrificio) es mejor sacrificarse uno que sacrificar a la otra persona. Es mucho mejor humillarse uno que humillar a la otra persona. Eso es amor”. Así era como nuestro querido #JuanGabriel describía el Amor. ¿Tú qué opinas? #PorLosSiglos #MúsicaMexicana #México #music #amor