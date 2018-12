VIDEO. Coldplay se cambió de nombre por una noble causa

La reconocida banda británica Coldplay ha sorprendido a sus seguidores al cambiar su nombre por una buena causa. Esto se dio a conocer luego de que lanzaran su primer single junto a Pharrell Williams.

Parlophone Records, la compañía discográfica de Coldplay, anunció vía Twitter a un “nuevo” grupo bajo el nombre de “Los Unidades”.

Parlophone Records are delighted to present new signing #LosUnidades pic.twitter.com/TZWr5ilJXu

— Parlophone Records (@parlophone) November 26, 2018