Famosa youtuber publica foto en bikini para presumir su drástica pérdida de peso

Killadamente se popularizó en las redes sociales gracias a sus videos graciosos en los que hace parodias por su amor a la pizza y la comida. Rápidamente ganó miles de seguidores en todas sus cuentas, donde supo ganarse el cariño de sus fans.

Por medio de sus fotografías y videos, la joven siempre ha manifestado la importancia del amor propio, del autoestima y de aceptarse como es. “Me amo y no me importa”, es la frase que suele utilizar cada vez que comparte material en sus perfiles.

Recientemente publicó una fotografía que ha causado conmoción, ya que se muestra en un bikini negro que deja ver su figura y lo mucho que ha bajado de peso.

Lo hace por su hermana

En su cuenta de YouTube, la joven publicó un video el 2 de septiembre en el que revela la razón por la que decidió mejorar su estilo de vida y ser más saludable. Según indicó, lo hizo por ayudar a su hermana.

“La razón por la que por fin decidí bajar de peso fue porque me di cuenta que yo estaba siendo un mal ejemplo para mi hermana menor. Ella desde niña siempre ha seguido mis pasos, siempre hemos sido mejores amigas y me ha tomado como su ejemplo a seguir…Yo quiero pedirle perdón porque no todas las cosas que hago son las mejores… Ella tiene diabetes y cuando me visitaba se le subía el azúcar. Yo no la cuidaba ni me cuidaba a mi misma”, explica en el video.

En el clip, también comparte con sus seguidores cuál ha sido su rutina y lo que ha hecho para poder bajar de peso. Aquí puedes ver el video.