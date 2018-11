Miss Guatemala se sube a un tuc tuc por primera vez y revela quien será su compañera en Miss Universo

View this post on Instagram

Disfrutando cada momento y tratando de conocer a cada una de mis 92 compañeras en esta increíble experiencia. 🇦🇺🇧🇷🇧🇧🇨🇳🇬🇹🇺🇸🇭🇳 #MissUniverse #CoronemosAGuate #MissGuatemala #missuniversoguatemala @missguatemalauniverso @fansmissguatemala2018 @missguatemala_fans #MissBrasil @mayraadiias #MissHonduras @vanessavillars #MissAustralia @francesca.hung #MissUSA @sarahrosesummers #MissBarbados @meghantheobalds #MissChina @meisuqin