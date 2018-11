FOTO. Kim Kardashian deja al descubierto por accidente parte de su zona íntima

Una vez más, Kim Kardashian ha desafiado las reglas de Instagram. Hace unas horas, la socialité compartió una imagen en la famosa red social en la que muestra de más.

La líder de las Kardashian sorprendió a sus seguidores con la imagen. En la instantánea, la modelo aparece posando dentro de un closet.

Sus más de 120 millones de seguidores fueron quienes se percataron del detalle de la imagen.

En la fotografía, Kim aparece luciendo un vestido estampado en color negro con verde. Sin embargo, lo que llama la atención es que la empresaria apenas cubre su zona íntima con su vestuario, dejando parte de ella al descubierto.

Kim se caracteriza por compartir imágenes subidas de tono en sus diferentes redes sociales. Recientemente, la socialité sorprendió al asegurar que durante el video sexual que circuló hace unos años, había consumido éxtasis.

Asimismo, recientemente Kim Kardashian reveló las excentricidades de su viaje a Tokio. La modelo disfrutó de sus vacaciones en compañía de su esposo, Kanye West.

Según la “ABC”, la pareja viajó en el avión Boeing 747, el cual tiene capacidad para 600 pasajeros.

La mediana de las Kardashian se encargó de hacer un recorrido por el avión de lujo para que sus seguidores en las redes sociales fueran participes de la experiencia.

