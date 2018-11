Kate del Castillo deja en shock a sus seguidores por demacrado e irreconocible rostro

Atónitos dejó Kate del Castillo a sus seguidores de Instagram. La famosa actriz mexicana compartió una imagen en la que luce un rostro demacrado e irreconocible.

“¿Cansancio, frustración, tristeza?”, son las palabras con la que empieza el texto que acompaña la imagen. Las palabras de aliento por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar, pero también le cuestionaron las razones del por qué “luce tan mal”.

La actriz dejó entrever en la publicación que hay que compartir imágenes de los momentos difíciles. Además, reto a sus seguidores a hacer lo mismo.

“Obvio no filtros, por si les quedaba la duda. Sólo yo. No estamos solos”, afirmó Kate en el posteo.

La publicación ha superado los más de 100 mil likes. “Mi guerrera Dios está contigo, todo pasa”, “Me identifique mucho con está publicación. Tú eres grande”, “Hermosa por dentro y por fuera”, fueron algunos mensajes que le dejaron sus fanáticos en la imagen.

Trabajo y preocupaciones

Recordemos que actualmente Del Castillo se encuentra grabando la segunda temporada de la exitosa serie “La Reina del Sur”.

Asimismo, durante una entrevista para el programa “Al Rojo Vivo” afirmó que o la han llamado como testigo en el juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera, popularmente conocido como “El Chapo Guzmán”.

“En algún momento se habló de eso, pero hasta ahorita no me han llamado gracias a Dios. Así que no voy a ir a testificar. Nunca se me avisó, así que no” aseguró Kate.

La actriz aseguró que con tanto trabajo no ha logrado ponerle atención a detalle al sonado juicio en contra del líder del cártel de Sinaloa.