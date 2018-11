Elizabeth Debicki es la revelación en el filme "Widows"

Elizabeth Debicki entró por primera vez a los corazones de los fanáticos del cine cuando interpretó a Jordan Baker en la película de Baz Luhrmann “The Great Gatsby” a lado de Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire. La alta y elegante australiana ha continuado interpretando papeles muy variados, desde Lady Macduff en la película de Justin Kurzel “Macbeth”, una regente alienígena de piel dorada en “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, a una bella mujer atrapada en la serie de televisión “The Night Manager”. Ella no está en riesgo de ser encasillada. Ahora, el nuevo papel de Debicki en la reciente película de Steve McQueen, es quizás su reto más grande.

“Mi personaje es una mujer dominada primero por su esposo y después por su madre. Es un caso interesante”. Elizabeth Debicki , actriz de “Widows”

Debicki interpreta a l personaje Alice Gunner, una joven mujer polaco-americana casada con Florek, el personaje interpretado por Jon Bernthal. Él forma parte de una banda criminal cuyos integrantes murieron en un asalto que salió mal. Alice queda en la pobreza y bajo el cuidado nada amoroso de su madre dominante Agnieska. Buscando una salida, ella renuentemente accede a encontrarse con las otras viudas Veronica (Viola Davis) y Linda (Michelle Rodríguez) para intentar otro de los trabajos que tenían planeados sus esposos para conseguir el dinero que necesitan para sobrevivir.

Foto: 20th Century Fox

En entrevista, la actriz nos habla acerca de lo que más le gustó de su personaje y de qué le atrajo más del proyecto del cineasta Steve McQueen.

¿Qué te atrajo de la película?

Bueno, fui atraída a la película gracias su director, Steve McQueen, por decirlo de una manera muy descarada. Estaba completamente obsesionada con la idea de trabajar con él tan pronto que supe que iba a hacer esta película y en cuanto leí el guion de la misma. Durante años he amado su trabajo. Creo que tiene una voz totalmente única en nuestro entorno cinematográfico.

¿Cuál fue tu primera reacción al guion? ¿Conocías el programa de televisión?

Me encantó la historia desde el inicio. No había visto la serie original, así que leí el guion como una historia única. Quedé muy impresionada por el hecho que se trata de un relato acerca de cuatro mujeres que sobreviven en circunstancias extraordinarias, que de alguna manera se encuentran plantadas en un mundo muy real, crudo, ordinario y con una realidad muy dura, me supongo. La combinación ahí estaba. Y luego teníamos a Alice, con quien me enamoré de inmediato. He sido muy afortunada de trabajar en muchos proyectos muy distintos en mi carrera hasta el momento y creo que sé lo suficiente como para poder entender lo raro que es este papel; lo sientes en las entrañas cuando lees algo que en verdad quieres interpretar por la manera en que te consume. Quiero decir, yo en lo personal me pongo realmente seria, rabiosamente obsesiva, hasta que siento que tengo las cosas en la mano y luego siento que estas mismas cosas me aterrorizan. Sé que esto se siente como algo totalmente neurótico… ¡Pero es mi ideal final en lo creativo! Me parece que eso fue lo que me sucedió ante la oportunidad de trabajar con Steve.

¿Qué tiene Alice en lo particular que te gustó?

En términos de lo que me atrajo a Alice, me encantó su arco interpretativo, su travesía a través de la película. Me pareció que era muy honesta y que era –de nuevo– muy aterrizada en la realidad. Cuando la encontramos al principio de la película realmente creí en sus circunstancias. He experimentado ese tipo… bueno, no yo en lo personal, pero soy mitad polaca así que entiendo la cultura, la política de género que puede existir dentro de esos ambientes y relaciones.

* Entrevista cortesía 20th Century Fox.