¡Fondo de Bikini está de luto! Fallece Stephen Hillenburg, creador de “Bob Esponja”

“Estamos tristes de compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja”, comunicó “Nickelodeon” por medio de un tweet.

Stephen Hillenburg falleció este martes, luego de perder la batalla contra una enfermedad que lo venía aquejando desde hace varios meses.

Los fanáticos de la serie de televisión de dibujos animados han expresado su pesar por medio de las redes sociales, enfatizando que “Fondo de Bikini está de luto”.

El animador tenía 57 años y reveló el año pasado que padecía esclerosis lateral amiotrófica.

En el comunicado de “Nickelodeon” se destacó que Hillenburg “fue un amigo muy querido y socio creativo desde hacía mucho tiempo para todos en el canal”.

En la publicación también se lee: “Steve impregnó a ‘Bob Esponja’ con un sentido único del humor y la inocencia que ha traído alegría a generaciones de niños y familias en todo el mundo”.

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛

— Nickelodeon (@Nickelodeon) November 27, 2018