Ingrid Coronado renuncia a Venga la Alegría

Este día quiero aprovechar la oportunidad para dar Gracias!! Gracias a mis hijos Emiliano, Luciano y Paolo por mostrarme la belleza y dulzura todos los días 🧑🏻🧒🏼👦🏻 Gracias a mi familia por quererme tanto 💕 Gracias a mi familia @azteca por todos estos años de cosechar éxitos juntos y por darme la oportunidad de llegar al corazón de todas las personas que se han vuelto mis amigos, aliados y cómplices ⭐️ Gracias a mis amigos por mostrarme el lado alegre de la vida 💃🏼 Gracias a mis maestros por acompañarme a descubrir nuevos talentos 🧐 Gracias a todos los que de alguna manera me han inspirado 🤩 Gracias a Dios por desafiarme y ayudarme a ser mejor cada día 🙏🏻 . . . Gracias también a mi stylist @viko_navarro y a @katespadeny por mi vestido #katespademexico