Con fotos desnuda, cantante guatemalteca comparte mensaje y las cicatrices de fuertes quemaduras

¿Si me dolió? Por supuesto, me dolió quitarme la costumbre de esconderme. . . . Hoy soy aun más bella porque soy FUERTE. . . . Mi #AveFenix es libre. Amo lo que fui, lo que soy y en lo que estoy trabajando para ser: Una mujer LIBRE. . . . Libre de prejuicios, libre de ataduras, libre de conceptos, libre de paradigmas, libre de miedos, libre de inseguridades, libre de mentiras, libre de fantasmas, libre de egos equivocados, libre de falsas expectativas, libre de estereotipos… . . #AveFenix #phenixarmy #burnsurvivor