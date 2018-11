Exconductora de Hoy besa a Galilea Montijo y revela las cosas que han cambiado

View this post on Instagram

“Nunca olvides lo fuertes que son tus alas y sí se rompen aquí tienes una tercera” gracias por mi ala! Siempre tendré presente el significado con el que me la regalaste! Y esa ala eres tu!!! 💖 U nena! #chalala👯‍♀️ #friendsforlife #friendsforever #sis