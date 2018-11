Estos son todos los ganadores de los premios People's Choice Awards 2018

Se llevó a cabo una nueva edición de los Poeple's Choice Awards en donde se reconoció a lo mejor de la música y el cine. Entre los grandes triunfadores de la noche fueron la película "Avengers: Infinity War" y la rapera Nicki Minaj.

LOS GANADORES

CINE

Película del 2018

Avengers: Infinity War

Actor 2018

Chadwick Boseman, Black Panther

Película de Acción 2018

Avengers: Infinity War

Comedia del 2018

The Spy Who Dumped Me

Estrella de acción 2018

Danai Gurira, Black Panther

Actriz 2018

Scarlett Johansson, Avengers: Infinity War

MÚSICA​

Tour del 2018

Taylor Swift, Reputation Tour

Álbum del 2018

Nicki Minaj, Queen

Artista country 2018

Blake Shelton

Artista femenina 2018

Nicki Minaj

Grupo del 2018

BTS

​Influencer de belleza 2018

James Charles

Animal Star

Crusoe the Celebrity Dachshund

Acto de comedia

Kevin Hart

TELEVISIÓN​

Talk Show nocturno del 2018

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Show del 2018

Shadowhunters: The Mortal Instruments

Estrella femenina de TV

Katherine McNamara, Shadowhunters: The Moral Instruments

Estrella masculina de TV

Harry Shum Jr., Shadowhunters: The Mortal Instruments

Reality 2018

Keeping Up With the Kardashians

Show de competencia 2018

The Voice

PREMIOS ESPECIALES

People's Icon Award

Melissa McCarthy

Fashion Icon Award

Victoria Beckham

People’s Champion Award

Bryan Stevenson.