Las mejor vestidas de los People's Choice Awards 2018

La entrega de los E! People's Choice Awards 2018 nuevamente convocó a decenas de estrellas y celebridades de Hollywood quienes, como suele suceder, requerían llegar vestidos para la ocasión. Muchos de ellos no decepcionaron.

Camila Mendes

Apareció con un vestido mediano, en blanco y negro que, a pesar de verse sencillo, era difícil que pasara por alto en la alfombra roja, gracias a su figura.

Foto: AFP

Lució un traje sastre blanco que resaltó lo "fashion" que es siempre que asiste a algún evento de esta naturaleza.

Beckham recibió el premio "Fashion Icon" y fue ovacionada por el público cuando recibió dicho reconocimiento.

Foto: AFP

Esta estrella llegó con un vestido largo verde y zapatos negros, así como un peinado muy elegante. Sencillamente hermosa.

Foto: AFP

Mila Kunis

Ella lo hizo más simple, usó un LBD ajustado y luego agregó unas bombas negras brillantes para lucir hermosa en esta noche.

Foto: AFP

Shay Mitchell

La exestrella de "Pretty Little Liars" llevaba un llamativo vestido de dos tonos en la alfombra roja con una coleta baja y elegante.

Foto: AFP

Rita Ora

Deslumbró con un vestido muy elegante con lentejuelas doradas y botas increíbles.

Foto: AFP

Danai Gurira

La actriz de "Black Panther" es atrevida y lució hermosa con una falda colorida con plumas.

Foto: AFP

Susan Kelechi Watson

La estrella de "This Is Us" llevó un vestido de tres tonos con un efecto sombrío de Georges Chakra y lo combinó con tacones plateados, un clutch negro y aretes de araña.

Foto: AFP

Brie Bella

La estrella de "Total Divas" lució un top de dos tonos con detalles y un peinado sencillo que le dio mucho glamour.

Foto: AFP

Barbara Evans

Esta estrella deslumbró en un vestido con muchas texturas, entre lentejuelas y plumas.