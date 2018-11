A un actor de "Friends" le ofrecen US$1 millón para protagonizar la versión porno de la serie

Al actor David Schwimmer le ofrecieron US$1 millón por repetir el personaje icónico de Ross Geller en Friends, pero para filmar una parodia porno.

La estrella recibió la insólita oferta de un papel principal en la película con clasificación XXX por parte del sitio YouPorn.

A través de una carta enviada a Schwimmer, la compañía asegura que ya tiene a una "Rachel" a bordo de la producción.

"Estamos ansiosos por saber sobre nuestra oferta y sinceramente esperamos poder trabajar juntos pronto. Espero que atrapen a ese tipo", finaliza el texto.

Los seguidores del actor se llevaron una gran sorpresa hace unas semanas cuando vieron que en Facebook circulaba una foto de un ladrón idéntico a él.

Por medio de su cuenta en la red social, la policía de Blackpool, en Reino Unido, compartió una imagen de una persona que desde hace tiempo buscan incansablemente.

De una forma divertida, el artista estadounidense respondió a la viral foto.

Publicó video de una parodia de sí mismo con los brazos llenos de latas de cerveza en un supermercado de Nueva York tras enterarse de la noticia.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) October 24, 2018