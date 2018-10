Tradiciones del 1 de noviembre: Cementerio, fiambre y la obra de "Don Juan Tenorio"

Ir al cementerio, comer fiambre e ir a ver la puesta en escena de "Don Juan Tenorio, se ha convertido en toda una tradición el uno de noviembre.

Decenas de actores han encarnado a los diferentes personajes de la pieza teatral que se ha presentado en lugares como el desparecido Teatro Palace, el Teatro Capitol, el Teatro de la Universidad Popular y el Teatro Dick Smith del IGA.

Doña Tere, como se le conoce en el mundo artístico, nos cuenta un poco más sobre la producción que traen para este año y otros detalles que han llevado a Don Juan Tenorio a ser una herencia guatemalteca.

La entrevista

La obra de Don Juan Tenorio ya es parte de las tradiciones de Guatemala… ¿Cuántos años tiene de ponerse en escena?

Desde que está bajo mi dirección, 14 años. Esperamos en Dios poner de largo al Tenorio. Esta obra tiene su historia. Mi papá escuchaba los versos de don Juan Tenorio porque mi abuelo se lo llevaba al campo y se los recitaba. En 1937, mi padre decidió montarla oficialmente por primera vez.

Antes ya había presentado en Chicacao y Panajachel. Al inicio se presentó en el Teatro Palace, luego en los Capitol y en los últimos años en el Conservatorio Nacional, esto lo hizo por 30 años consecutivos.

Yo empecé haciendo el papel de Doña Inés en 1953. Mi padre me dejó un legado precioso, el murió y la tradición se acabó.

¿Cómo es que decide retomar la tradición de don Juan Tenorio y ponerlo en escena de nuevo?

Fue por los años 80. La tradición regresó, pero solo fue por cinco años. El factor económico tuvo mucho que ver. Luego en 2004 sufrí un infarto y estando convaleciente vi una película de don Juan Tenorio, no era al que estaba acostumbrada. Entonces decidí que tenía que reivindicar a José Zorrilla, autor de la obra. Así que en 2005 arranque de nuevo con la obra.

La obra ha sido parte de su vida, pero… ¿Cuáles son los papeles que usted ha interpretado y que recuerdos vienen a su memoria?

Empecé haciendo a doña Inés y la hice por alrededor de 14 años. Después me metí en la producción y ya no actúe hasta este año. Me vienen muchos recuerdos, siempre trabajé con mi papá. Son muchos recuerdos y nostalgias por mi papá, el era mi compañero en el teatro. Don Juan Tenorio es la obra que está por encima de todas las obras en las que he participado.

Mi papá hizo una tradición de ella y ahora yo se la estoy transmitiendo a mi hija.

Los diálogos son uno de los retos más grandes porque son muy extensos. ¿Cuál es el secreto para aprendérselos?

La verdad no sé. Por ejemplo, el papel de don Juan Tenorio, él solo descansa en un escena. Los parlamento de Tenorio son monólogos, son extensos, sobre todo los del cementerio. Admiro mucho a todos los que han hecho estos papeles. Todos tienen un reto, el verso. No se puede improvisar tan fácil como en prosa. Todo está medido métricamente y encima hay que sentirlo y actuarlo.

Más de la obra

A lo largo de todos estos años han desfilado una infinidad de actores. ¿Tiene algunos nombres en mente?

A todos los recuerdo con mucho cariño. Todos han puesto su alma en el escenario. El año entrante espero poder juntar a todos los que han desfilado desde hace 14 años. Algunos nombres que figuran son los de Fernando Mencos, Willy Monsanto, Edgar Quiñonez, Roberto Díaz, Reina Payeras, María Isabel González, entre otros.

Este año vuelve a la fila de actores de Don Juan Tenorio, ¿Cuál es el papel que interpretará?

Este año vuelvo a actuar y me toca interpretar a la Brígida. Estoy muy nerviosa porque tengo que estar al pendiente de todo: de mi letra, del montaje, del sonido, etc. Sí, estoy un poco cansadita.

Durante varios años el presidente Jimmy Morales asistió a la puesta en escena de la obra, ¿Este año está invitado?

El hermano, Sammy Morales, trabajó por muchos años haciendo el papel de Luis Mejía. Jimmy como su buen hermano, iba a verlo. El año que fue elegido como presidente también llegó, pero fue todo un locura por los asuntos de seguridad. Luego por algunos problemas que tuvo Sammy vimos la conveniencia de ya no trabajar con él, porqué ya sentía que la juez lo iba a traer en plena obra, fue algo que me estresó mucho. Sammy es un buen actor y muy disciplinado, pero por culpa del señor presidente perdí a un buen Luis Mejía.

En sus palabras, una breve sinopsis de la obra…

Es un drama fantástico religioso. Es la historia de dos hombres que buscan hacer canalladas por todas partes. El Tenorio es todo un galán, pero se enamora de una novicia, doña Inés, ella vive en un convento. Tenorio la termina raptando luego de que los papás no lo dejaran casarse con ella. Es una historia de aventura y amor.