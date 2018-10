¿Quieres ser youtuber? Germán Garmendia comparte sus consejos

El comediante, cantante y videoproductor chileno Germán Garmendia, quien saltó a la fama en 2011 al colgar videos a su canal de YouTube "HolaSoyGermán", y más adelante a "JuegaGermán", es el segundo youtuber con más suscriptores del mundo y el primero hispano.​

Fue el primer youtuber en recibir dos Botones Diamante,​ reconocimientos otorgados por alcanzar diez millones de suscriptores en sus dos canales.

Publinews Internacional conversó con él acerca de su experiencia en las redes sociales, de su primera novela ("Di hola") y de sus consejos a quienes sueñan con ser youtubers.

"Di hola", tu primera novela, trata sobre la pérdida de un ser querido, ¿cómo te inclinaste por esta temática?

Nació de la necesidad de contar historias que no encajaban en mis otros proyectos. Yo siempre trato de decir en mis videos que la vida debe vivirse feliz, pero nunca me tomé el tiempo de dar un ejemplo de cuando las cosas son adversas.

La vida puede golpearte y tirarte al piso, y tú decides si levantarte o quedarte ahí. Pero, más importante aún, lo que quería transmitir es que en esos momentos malos, uno no está solo. No es bueno ser autosuficiente.

¿Cómo lidias con los tiempos malos?

Aprendí a no fingir estar bien. El primer paso es aceptar que se está abajo. No sonrías si estás triste, eso es un gran error. Eso a uno lo pudre por dentro. Lo correcto es trabajar nuestra felicidad, y con este libro doy un ejemplo de cómo hacerlo de verdad.

¿Te quitan el sueño las críticas?

De todo se aprende. Unos pueden decir que me vengo a meter en donde no me llaman (en el mundo literario), pero yo respondo que estoy aportando mi granito de arena atrayendo a gente que nunca antes había ido a una feria del libro o comprado uno.

Se te dan muchos rótulos: youtuber, escritor, músico, productor, ¿qué te sientes?

Cuando me dicen youtuber, ya lo siento raro. Hago muchas cosas a la vez, en distintos formatos, y prefiero considerarme un creador. No me preocupo en definir lo que hago, solo me preocupa que lo que haga sea bueno.

Cuando comenzaste en YouTube con Hola Soy Germán, el 2011, no se veía esta actividad como un modo de vida. Ahora lo es, ¿qué opinas al respecto?

Siempre le digo a mis seguidores que no gasten su tiempo en ser youtubers si solo buscan fama o dinero y no porque les gusta. Si eres bueno en algo, el dinero va a llegar igual.

La magia de YouTube –y espero que lo siga siendo siempre– es mostrar a tipos normales que conectaron, por alguna razón, con otras personas. Así que, por favor, si van a entrar a YouTube, busquen la razón para hacerlo todos los días por pasión.

Texto: José Barreto/Publinews Internacional