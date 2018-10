Fotografía. Prestigioso concurso francés destaca obra de guatemalteca, cofundadora de La Fototeca

Un logro más para la fotografía guatemalteca, ahora en el campo del fotolibro. La segunda semana de noviembre se llevará a cabo el festiva Paris Photo, el evento artístico internacional más grande del mundo dedicado al medio de la fotografía.

“Piedra-padre, universo”, obra de la guatemalteca Clara de Tezanos, cofundadora de La Fototeca, quedó en el listado de los 20 mejores fotolibros en el Paris Photo 2018 – Aperture Foundation Photobook Awards 2018, y está nominado a un premio en la categoría de los fotolibros.

A post shared by clara de tezanos (@mamushcka) on Oct 16, 2018 at 9:02pm PDT

View this post on Instagram

Esta nominación marca un precedente en la historia de la cultura del fotolibro en Guatemala, ya que entra en la categoría de un premio de grandes ligas, seleccionado por curadores de instituciones culturales prestigiosas como el Tate, el Moma, el Magnum y el Aperture, entre otros.

“La idea de crear el fotolibro ‘Piedra-padre, universo’ surgió de la edición de un archivo de 10 años en película con un gran amigo y brillante editor, Alejandro Cartagena”, comenta Clara.

“Iniciamos el proceso en julio del 2016. Cuando nació mi hijo se incubó el proyecto y luego se expuso y presentó en enero del 2018 en La Erre. Ahora celebramos ambos este gran premio”, añade.

Clara de Tezanos es cofundadora y directora del Centro de Fotografía Contemporánea La Fototeca y del Festival Internacional GuatePhoto.

También ha sido una parte importante de la promoción y movimiento de la fotografía contemporánea en Guatemala y la región, dedicándose a la creación, gestión, curaduría y docencia de la fotografía.

[Photobooks Awards 2018- Shortlist]

Discover the Shortlist for the 2018 Paris Photo–Aperture Foundation PhotoBook Awards here: https://t.co/w7RGJ61nFF

@aperturefnd #photobookawards #parisphotofair pic.twitter.com/TVsmrTo3Qj

— ParisPhoto (@ParisPhotoFair) September 26, 2018