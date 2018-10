Cómics. ¿Por qué en la actualidad es fácil conectar con los personajes de Marvel?

Cort Lane puede ser uno de los fanáticos más leales de Marvel. Desde los 10 años, empezó a leer cada uno de los cómics de Los Vengadores y se entusiasmó con las historias de superhéroes, sobre todo con la del Capitán América. Fue tanta su emoción por el tema, que a esa edad asistió a su primer Comic Con y supo que quería dedicar su vida a las historias de superhéroes. Y así lo hizo.

La experiencia lo llevó a acercarse mucho al público infantil. Tanto, que comenzó a trabajar en la gran compañía de juguetes Mattel. Allí se encargó de hacer animaciones enfocadas a entretener a los más pequeños durante unos cuantos años.

