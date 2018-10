FOTO. Vicente Fernández lo vuelve hacer y besa a otra joven en la boca

View this post on Instagram

#NoticiasEV ¡Escándalo! Una nueva foto de #VicenteFernandez se encuentra rodando por las redes sociales, esto ha causado furor ya que según se aprecia en la foto la dama es una joven aproximadamente en sus veinte años. Los seguidores del cantante han criticado la situación. Foto: @despiertamerica . . #EVnews #Entretenimiento #Cantante