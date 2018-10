Cineasta Alfonso Cuarón rechaza en México racismo hacia caravana migrante

El laureado realizador mexicano Alfonso Cuarón, cuya nueva película "Roma" retrata la historia de una trabajadora doméstica de origen indígena, lamentó este miércoles durante un festival de cine en México el racismo de algunos mexicanos contra la caravana de migrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos.

"Como cuando (el presidente estadounidense Donald) Trump dijo que éramos todos (los mexicanos) 'criminales', 'violadores', 'asesinos', son exactamente los mismos comentarios que se están haciendo hacia la caravana", señaló Cuarón durante una conferencia en el occidental estado de Michoacán, donde participa del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Con niños, ancianos y bebés a cuestas, más de 7.000 hondureños -según estimaciones de la ONU- arrancaron una caravana migrante el 13 de octubre desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con el objetivo de llegar a Estados Unidos en busca de una vida lejos de la violencia y la pobreza de su país.

Este miércoles, tras haber superado las fronteras de Guatemala y México, continuaban su camino hacia territorio estadounidense.

Aunque los centroamericanos han recibido muestras de solidaridad a su paso por México, en redes sociales figuran numerosos comentarios semejantes a los que Trump lanzó contra los mexicanos migrantes durante su campaña electoral.

"El clasismo es tan espantoso como el racismo, y desafortunadamente las dos cosas están totalmente conectadas en nuestro país", opinó el doblemente ganador del Oscar.

"Así como hay unas muestras enormes de solidaridad, que son maravillosas, hay otros comentarios que son idénticos a los de Trump acerca de los mexicanos", añadió.

Cuarón encabezó la gala de "Roma" en Morelia, donde esta noche recibirá el premio a la excelencia artística, que por primera vez otorgará el Festival de Cine de Morelia.

"Roma" hace honor al nombre del barrio donde Cuarón creció en la década de 1970 en Ciudad de México y fue dedicada a Libo, su niñera de origen indígena.

En este filme "me interesaba escribir sobre una cicatriz personal, familiar, pero también social", expresó Cuarón, cuya cinta fue filmada en español y la lengua indígena mixteca.

El también director de "Gravity" y "The Children of Men" dijo que con "Roma" reconstruyó una época de su país, y lamentó que "las cosas no han cambiado, han empeorado".

La cinta con la que Cuarón se alzó al León de Oro en la pasada edición del Festival de Venecia, se estrenará en salas de cine y Netflix en diciembre.

Se trata del primer trabajo del realizador en su lengua materna desde su éxito de 2001 "Y tu mamá también" y con él marca su regreso a rodar en México después de 16 años.