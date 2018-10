Guillermo del Toro dirigirá una versión stop-motion de “Pinocho”

El cineasta mexicano Guillermo Del Toro está de celebración esta semana, ya que se ha dado a conocer de manera oficial que será el encargado de adaptar el cuento "Pinocho" para "Netflix", un proyecto por el que lleva peleando más de diez años.

Guillermo del Toro, después del año sabático que anunció después de haber ganado el Óscar a Mejor película por "The Shape of Water", ya decidió cuál será su nueva película. La noticia llega meses después del anuncio de una antología de horror para la misma plataforma.

