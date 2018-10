Conoce 5 filmes imperdibles de la Muestra de Cine Internacional Memoria Verdad Justicia

View this post on Instagram

Lago Xolotlán, abril 2015. Gloria Carrión Fonseca y su madre en el rodaje de Heredera del Viento, que mañana 12/4 (3 años justos después de la foto) se estrena en cines en Nicaragua. Felicidades, Gloria, por tu talento, tu sensibilidad y tu trabajo incansable. Feliz y orgulloso de formar parte de tu historia. 💙💕 #herederadelviento #heiressofthewind #documentary #nicaragua #premiere #revolucion #cine #film #ilovemyjob #cinematographer #dop #light #sunset