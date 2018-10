En plena pelea con Niurka, su Community Manager revela cómo es ella

Niurka Marcos arremetió contra la persona que se encargaba de administrar sus redes sociales y este tomó la cuenta @niurkamarcosof para defenderse revelando algunos secretos.

La diva reveló que desde un tiempo las cuentas creadas con el nombre “Real Niurka” no son controladas por ella.

Por me dio de un comunicado se informó que ella no tendrá redes sociales oficiales hasta nuevo aviso, debido al robo de contraseñas por parte de Erick Sánchez Muñoz, quien se desempeñaba como editor del canal de YouTube y administrador de sus redes sociales.

"Como ya se dieron cuenta hace algunos meses, mi canal de YouTube y mi Instagram muestran irregularidades, bueno el responsable de esto es Erick, el que era mi editor, tiene un problema graves de personalidad, de bipolaridad, pobrecito necesita la atención, y si no se la das te cierra el canal, ¡increíble, caras vemos, corazones no sabemos!", expresó la también actriz en un video.

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Oct 16, 2018 at 9:39pm PDT

View this post on Instagram

La persona implicada en este conflicto tomó la cuenta @niurkamarcosof y a través de las historias de Instagram dio su versión y se defendió de las acusaciones.

"Lo único que hice fue apoyar, desvivirme, y darle todo de mí, esta mujer cuando ya no me necesito me hizo así (me botó).