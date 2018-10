Ozuna ora por pacientes con cáncer y conmueve a sus fans

Un video en el que aparece Ozuna ha provocado cientos de reacciones y comentarios en las redes sociales. El icónico cantante de reguetón visitó un hospital en el que convivió con pacientes con cáncer. En el clip, el artista aparece tomando de la mano a unas niñas y orando por ellas.

La grabación fue compartida en el perfil de Facebook del usuario William Candelaria Pinky Jr. Claramente se puede ver a Ozuna tomarle las manos a las niñas y extender una oración a Dios, en la que pidió por la salud de las pequeñas, quienes están enfrentando tratamientos de radioterapia.

Su faceta más humanitaria

En pocas horas, el video original ya cuenta con más de 30 mil “me gusta” y más de 2 millones de reproducciones. Los fans del cantante le han dejado decenas de mensajes en los que lo felicitan por este noble acto y su gran corazón. Esta no es la primera vez que Ozuna visita algún hospital y comparte con niños.

“Más importante que mi fama, que lo que yo haga con mi música, Tú eres grande, Tú sabes lo que te quiero decir, todas las noches te lo pido, tengo dos hijos que están bien… Te pido un milagro, un milagro, yo lo quiero ver con mis ojos por favor te lo pido… Tú eres grande, el mejor, me has parado de nuevo, me tienes contigo, me tienes vivo, te pido por estos niños, has un milagro”, se le escucha decir al cantante en su oración.