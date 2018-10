Adal Ramones revela la forma original que se enteró que será papá de nuevo

Adal Ramones y su esposa Karla de la Mora revelaron la gran noticia: están esperando su primer hijo.

Aunque los futuros papás habían mantenido el secreto, hasta hace poco que finalmente rompieron el silencio y confirmaron que están embarazados.

La pareja estuvo en el programa Ventaneando para contar todos los detalles. Ella narró cómo se enteró que estaba embarazada y la divertida forma en la que le reveló la noticia a su esposo, quien lloró al enterarse.

"Me hice la prueba de sangre y el doctor me dijo, 'te marco más tarde'. Estaba yo en el oculista y de repente me marca el doctor y me dice: 'Karla, no estás embarazada… ¡estás embarazadísima!"", explicó.