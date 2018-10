Paola Chuc revela en exclusiva detalles de la noche en la que ganó "La Academia"

Hace unos días, la cantante guatemalteca Paola Chuc se consagró como la absoluta ganadora de la edición de este año de "La Academia".

Muy emocionada ante tal logró, la artista nacional platicó con Publinews y nos contó más detalles de la gran noche que vivió el domingo pasado.

Días después de la emoción y tensión de la final de “La Academia”, ¿cómo te sientes?

Me siento más tranquila, no he dormido mucho pero ya no siento la presión de estar encerrada en la casa y estar en la competencia. Además de tranquila, me sigo sintiendo muy feliz.

Ahora que has podido pasar tiempo afuera de la casa de “La Academia”, ¿qué has visto en el mundo?

Me sorprende muchísimo lo impactante que llegó a ser “La Academia” en México y en Latinoamérica. Es impactante ver cómo las personas reaccionaron de manera positiva hacia todos los programas de los domingos. A pesar de todas las adversidades, las personas nos apoyaron mucho con su cariño y con los votos.

¿Cómo esperas que te apoye la disquera Warner?

Me encantaría que en verdad me dieran luz verde para hacer y desenvolverme en el género que yo quiera. Me gustará que me apoyen con sugerencias y que trabajemos de la mano con la esencia que quiero transmitirle a mi público.

Si pudieras elegir una de las canciones que interpretaste en La academia para incluirla en tu repertorio en futuras presentaciones, ¿cuál sería?

Creo que elegiría “El sirenito” (risas). Me la pasé súper bien con esa canción. A pesar de que al principio el reto me había molestado un poco, al final logré, junto con mi profesor Jorge Romano, hacer una mezcla de lo que quiero ofrecer como mi música y la versión original. Es una canción que en verdad me gustaría seguir cantando.

Además de tu amigo Isbo, ¿a qué otro compañero extrañarás más de “La Academia”?

Extrañaré muchísimo a Katheryn, ya que con ella hice una linda amistad.

¿Cuál crees que fue el mejor consejo que recibiste durante “La Academia”, ya sea de jueces o profesores?

Vivir y disfrutar el ahora, y dejar de pensar en el pasado y no esperar mucho del futuro. Lo único que tenemos claro es el presente y no nos queda más que disfrutarlo.