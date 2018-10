Todos los ganadores de los American Music Awards 2018

El Microsoft Theater, en Los Ángeles, recibió a decenas de artistas que fueron parte de los American Music Awards (AMA). Te presentamos algunos de los mejores momentos de la noche.

Taylor Swift fue la encargada de abrir la ceremonia con la interpretación de su nueva canción “I Did Something Bad” y se convirtió en la más ganadora de la velada. Durante la noche obtuvo los premios Artist of the Year, Favorite Tour of the Year y Favorite Pop Rock Album.

¡Impresionante! Taylor Swift es nombrada Artist of the Year en los #AMAs y se va con tres premios en la noche. Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/olDntxyKWy — Espectáculos (@Espectaculos_PN) October 10, 2018

Con más de 690 millones de vistas en YouTube y otras millones de reproducciones en las plataformas digitales, el tema “Havana”, de Camila Cabello y Young Thug obtuvo el premio Favorite Song Pop Rock. También ganó como Favorite New Artist.

J Balvin y Bad Bunny, junto con Cardi B, presentaron la canción “I Like It”, con la cual pusieron a bailar a todos los asistentes de la ceremonia con su ritmo latino.

Felicitaciones a Camila Cabello por haber sido elegida como Favorite New Artist en los #AMAs. Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/T4RwnvD4tz — Espectáculos (@Espectaculos_PN) October 10, 2018

La controversial rapera estadounidense Cardi B, quien ha mantenido una pelea en persona y en las redes sociales contra la cantante Nicki Minaj, le llevó el trofeo de Favorite Artist Rap/R&B Female. “Quiero agradecer a mi hija, no solo por ser mi hija”, declaró en su discurso de agradecimiento.

Algunos de los artistas que se presentaron en vivo fueron: Mariah Carey, Jennifer López y Dua Lipa.

La cantante @iamcardib se lleva el primer premio de la noche: Favorite Artist – Rap/Hip-Hop, en los #AMAs. Vía @Espectaculos_PN pic.twitter.com/xE2zWx3dDt — Espectáculos (@Espectaculos_PN) October 10, 2018

Te presentamos a todos los ganadores de los American Music Awards.

Artist of the Year: Taylor Swift

Favorite Artist – Rap/Hip-Hop: Cardi B

Favorite Artist – Pop Rock/Male: Post Malone

Tour of the Year: Taylor Swift

Favorite Artist Rap/HipHop: Khaled

Favorite Song Pop Rock: “Havana”, de Camila Cabello

Favorite Artist Country/Female: Carrie Underwood

Favorite Artist Adult Contemporary: Shawn Mendes

Best Soul/R&B Album: XXXTentacion

Favorite Duo or Group – Pop/Rock: Migos

Favorite Artist Country/Male: Kane Brown

Favorite Pop Rock Album: Taylor Swift

Favorite New Artist: Camila Cabello