Extraño mensaje de Fernando Carrillo a Adela Noriega que dejó en shock a fans

View this post on Instagram

Mi Bella ADELA; siempre vives y vivirás en mi corazón. Hasta pronto. Besitos y bendiciones infinitas. Agradecido siempre a mi adorada @carlaestradawest quien me trajo a @televisa en 1997 #blessed #happy #loved #bendecido #goodvibes #actorslife #ferreveryoung #mariaisabel #tv #bella #beautiful Adela 🙏🏻❤️🙏🏻