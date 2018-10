FOTO. Mauricio Clark causa polémica al "lavar" su homosexualidad con el bautizo

Un nuevo escándalo protagoniza Mauricio Clark luego de revelar que se bautizó para "lavar" su homosexualidad.

Su objetivo es iniciar su nueva vida como un hombre heterosexual.

Hace unos meses, el presentador mexicano estuvo envuelto en polémica debido a sus comentarios y acciones.

Ya que en ese proceso de reinvención, en don quiere dejar atrás sus adicciones y excesos, afirmó que dejó de ser homosexual gracias a la palabra de Dios.

En su deseo por borrar su pasado el conductor se bautizó en las aguas del Río Jordán para limpiar su alma, pues ha decidido ser un fiel sirviente de Dios.

Fue él mismo quien compartió una fotografía del momento con sus más de 65 mil seguidores en Instagram, y además acompañó la imagen con el siguiente mensaje:

"Haber renovado las promesas bautismales en el Río Jordán ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido. Renuncié a mi pasado y lo que he recibido en el corazón no lo cambio por nada", indicó.