VIDEO. ¡Increíble que el Hombre Increíble nos spoilée la próxima película de Avengers!

Mark Ruffalo lanzó un spoiler masivo sobre la próxima película de los Avengers, el viernes en una entrevista con el comediante Jimmy Fallon.

En un video compartido en redes sociales, se ve cómo el actor revela el título de la película.

Muchos especulan que lo que dijo Ruffalo fue que la película se titulará "Anihilation".

mark is really out here spoiling everything pic.twitter.com/9Z3gjt4hzk — ashley ︽✵︽ 7 (@ragnamurdock) October 6, 2018

Juegos mentales de Marvel

Luego de la supuesta revelación del Hombre Increíble, intercambió varios tuits con Jimmy Fallon, en los que le pide que edite lo que le dijo en confianza.

.@JimmyFallon, I trust that you will cut my spoiler slip on the show tonight. That was “off the record” homey. Please don’t get me in trouble with Marvel (Barry) again. DM me back. M — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 5, 2018

"Jimmy Fallon, confío en que cortarás mi spoiler en el show esta noche. Eso fue 'fuera de grabación' amigo. Por favor no me metas en problemas con Marvel (Barry) de nuevo. Mándame un DM (mensaje directo)." le dice Ruffalo a Fallon por twitter.

Dude, it’s too late – already sent the final show to Burbank for air. Are you sure you’re gonna be in trouble? We could maybe bleep it out. What is “DM”? https://t.co/GMds1hGO8X — jimmy fallon (@jimmyfallon) October 5, 2018

"Mi amigo, ya es muy tarde-ya envié el show final a Burbank para que lo transmitan. ¿Estás seguro que habrá problemas? Podríamos tal vez ponerle "bleeps" a tu voz. ¿Qué es DM?" le contesta Fallon.

Luego, los directores de la saga, los hermanos Russo reaccionaron a lo dicho por Ruffalo. "Mark, estás despedido".

Mark, you’re fired. — Russo Brothers (@Russo_Brothers) October 6, 2018