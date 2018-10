Tour de Cine Francés: Conoce los siete filmes que verás en Guatemala

View this post on Instagram

Un entrenador que tiene la vida resuelta, soltero y con solo 35 años ¿Qué más puedes pedir? De pronto debe hacerse cargo de su sobrino con síndrome de Asperger y se dará cuenta que no lo tenía todo, le faltaba lo más importante, el amor de su propia familia. #SeñorSabelotodo dentro del 22º Tour de Cine Francés. #TenemosUnaCita en septiembre y octubre.