Famoso actor de “El capo” y “El señor de los cielos” visitará Guatemala

La película “Víctimas de tratantes” es una producción del guatemalteco Maynor Gramajo, nacido en Quetzaltenango, cuyo objetivo es concienciar acerca de esta problemática que vulnera a diario los derechos humanos.

El filme está dirigido por el actor y cineasta Jorge Aldama, y cuenta con las actuaciones de los mexicanos Alejandro Tomassi, Fernando Sáenz y Guillermo Quintanilla.

Conocido por participar en “El señor de los cielos”, “Enemigo íntimo”, “El capo”, “Capadocia” y “Dueños del paraíso”; Guillermo Quintanilla estará presente para el estreno el viernes 5 de octubre, a las 17 horas, en el Teatro Municipal de Quetzaltenango.

Publinews conversó con él acerca del proyecto y de sus sentimientos por casi siempre interpretar a personajes “malvados”.

¿Cómo te sientes de participar en este proyecto?

Me siento muy contento. Trabajar con paisanos guatemaltecos ha sido una bonita experiencia, me a pasé a gusto y relajado. Disfruto lo que hago y, al final, me pagan… ¿imagínalo? (risas). Estoy contento porque viajaré a Quetzaltenango y conoceré a muchas personas del lugar y conviviré con ellos.

¿Ya habías trabajado en una película con producción o elenco guatemalteco?

No, esta es la primera vez. Tuve la suerte de ser invitado a este proyecto por Jorge Aldama. Acepté sin pensarlo porque tenía el tiempo y espero se repita. Me gusta trabajar con personas que tengan la visión de producir películas en Guatemala, y sería interesante que en el futuro se trabajara también en teatro.

Háblame de tu personaje en “Víctimas de tratantes”…

Es un político que está aspirando a la presidencia de México. Tiene todo el deseo de llegar a ese puesto por el poder que esto implica y por los alcances insospechados que tendría.

Muchos de tus personajes que conocemos son muy rudos y, no quiero decir malvados…

¡Pero lo son! Son terriblemente malvados (risas).

Estos personajes tienen una visión en la vida y no les importa romper las reglas para lograrlos. Los villanos terminan siendo personajes muy coloridos en las películas y las series de televisión. ¿Te gusta interpretarlos?

Disfruto a mis personajes porque tienen muchos matices, entonces mi reto es darle más vida a ellos para intepretarlos. No tiene que ver nada con mi vida personal, pero, la verdad, mi cara no me da para más (risas).

Creo que a los productores y directores les ha gustado la manera en que he llevado a cabo este tipo de personajes. Mientras haya trabajo y el público crea lo que interpreto, pues eso me hace más que feliz.