¿Deportación o cárcel? Esto es lo que le espera a Daniela Castro por robar en una tienda

View this post on Instagram

La actriz Daniela Castro fue ARRESTADA en el día de ayer alrededor de las 3pm acusada de sacar en su bolsa ropa escondida valorada entre 100 a los 750 dólares en la tienda Saks OFF 5th del centro comercial RIM en San Antonio, Texas, según las autoridades Castro de 52 años pagó una fianza de 800 dólares para obtener su libertad