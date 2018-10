Hija de Daddy Yankee llegó a pesar más de 220 libras y revela el infierno que vivió

La hija de Daddy Yankee compartió a través de su cuenta en Instagram algunas fotografías de un antes y un después de pesar hasta 113 kilos dejando en shock a sus seguidores.

Con la finalidad de exponer su caso y apoyar a más jóvenes que están pasando por una situación similar, Jesaaelys Marie Ayala González reveló algunos detalles.

A pesar de haber intentado diversas dietas, la joven advirtió que nada funcionó hasta que decidió eliminar de su cuerpo lo malo con comida saludable.

Foto: Instagram

Una tarea complicada

La joven confesó en su publicación que bajar de peso ha sido sido uno de los mayores logros de su vida, ya que no fue un camino fácil por recorrer.

"La comida es una droga más, lamentablemente. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo", dijo.

"Hasta que me dijeron que pesaba 227 libras…… SÍ! Y decidí cambiar mi rutina y aguantar la boca jajaja. Empecé a ejercitarme y a comer limpio. A través de todo esto recibí todo el apoyo de mi familia y me ayudaron a motivarme para llegar a mi meta".

Foto: Instagram

Sin embargo, reveló que para lograrlo se requiere paciencia y tiempo para que el cuerpo se acostumbre al cambio.

"No es fácil acostumbrar al cuerpo a cosas diferentes porque requiere tiempo. Si estás leyendo esto y estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que te entiendo y que la jornada no es fácil. Los cambios no se ven de un día para otro pero SE PUEDE".

Recalcó que es importante que, con cualquier peso, deben quererse con todo y sus imperfecciones.

"Ámate tal y como eres, acéptate. Acepta tu cuerpo y todas las imperfecciones que tiene porque TODOS TENEMOS. Nunca te sientas inferior a alguien por su “belleza” porque al final la belleza es relativa".

Ahora Jesaaelys, con casi 300 mil seguidores en la red social, es una influencer de maquillaje.

Con sus sensualidad y sexys fotos ha logrado cautivar a sus fans.