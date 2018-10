Colectivos urbanos llevan al diablo al Congreso

“Molestos y preocupados”, así dijeron sentirse los miembros de varios colectivos urbanos que se reunieron frente al Congreso de la República para manifestar en contra de las decisiones legislativas de los diputados.

Los manifestantes aseguraron que los diputados se preocuparon más en interrumpir la venida de un grupo pseudo diabólico, que ya había venido tres veces a Guatemala, en lugar de resolver otras situaciones preocupantes para el país.

“Se preocupan por no dejar entrar a un grupo pseudo diabólico, pero no pasan la iniciativa de ley 5376, que lo que pretendía era proteger a las niñas violadas, abusadas sexualmente por familiares, porque se amparan en la Ley de protección a la familia cuando es lo último que hacen”, expresaron los manifestantes.

En las afueras del Congreso de la República también se observó a un hombre que personificaba al diablo. Los manifestante indicaron que lo habían llevado porque junto a los diputados “se sentiría muy cómodo”.

“Aquí le están haciendo favor al diablo, para que esas niñas violadas no sean resarcidas, esa iniciativa de ley no pasó. Pero sí rapidito pasó esa ley que pretendía que no viniera un grupo pseudo diabólico, que ya había venido a Guatemala, pero como aquí somos hipócritas, doble moral, y se les olvida que el Estado es laico”, expresó uno de los representantes.