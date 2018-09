¿Eres fan de Star Wars? No te pierdas hoy el último día de la #MegaConGuatemala2018

El sábado se llevó a cabo el primer día de la esperada MegaCon Guatemala, que reúne venta, exposición y amenidades temáticas de Star Wars, saga fílmica que también incluye dibujos animados, comics, cosplayers y artículos de colección, entre otros.

El domingo 30 de septiembre será el último día de este evento, que como plato fuerte, tiene al actor galés Spencer Wilding, quien interpreta a Darth Vader en “Rogue One: A Star Wars Story”, y quien podrás conocer en persona y tomarte una fotografía con él.

















Publicidad

















Spencer, además de personificar a Darth Vader, también ha participado en los filmes “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”, “Guardians of the Galaxy”, “Victor Frankenstein” y “The Legend of Hercules”, entre otros.

Durante la entrevista en el escenario principal, que se llevará a cabo desde las 14:30 horas, Spencer compartirá la historia de cómo obtuvo el papel de Darth Vader, así como su experiencia durante el rodaje, algunas anécdotas de la filmación y otras divertidas e interesantes historias de su carrera en Hollywood.

La MegaCon Guatemala 2018 se lleva a cabo a cabo en el Forum Majadas, en la zona 11. El precio de la entrada es Q65 y la puedes adquirir en la taquilla. Niños menores de 5 años entran gratis.

A las 10 horas se abrirán las puertas. Entre los eventos preparados para finalizar la MegaCon Guatemala 2018 están:

10:30 a 12:30 Firma de autógrafos de Spencer Wilding

11:00 Evento Sci-Fi Rocks

12:00 Concurso de trivia para niños

14:30 Entrevista en el escenario principal con Spencer Wilding

15:30 a 19:00 Firma de autógrafos con Spencer Wilding

15:30 Concurso de trivia para adultos

16:30 Concurso de cosplay para niños y adultos

19:00 Conferencia Funko POP







































Publicidad







































Ademas, durante todo el día, se podrán disfrutar de las actividades permanentes, la mayoría gratuitas, de: