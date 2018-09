Danna Paola se estrena como villana en “Netflix"

Las series españolas están conquistando el mundo gracias a la televisión en streaming, una plataforma que nos ha presentado historias como "Velvet", "Las chicas del cable" y, más recientemente, "La casa de papel", del cual ya se alista una nueva temporada.

Ahora Netflix prepara el estreno de una historia juvenil llena de conflictos como el bullying, la discriminación y las clases sociales, que se suma a elementos de intriga y de suspenso.

Lo de chicas malas se lo dejamos a Regina George y Las divinas. Estas son Lu y Carla y tienen muy claro lo que quieren… queridos. #ÉliteNetflix pic.twitter.com/TyWS0epwrl — Netflix España (@NetflixES) September 26, 2018

La nueva producción, "Élite", representa la segunda serie original española del popular servicio de streaming y está dirigida por Ramón Salazar, además de que fue escrita por Carlos Montero y Darío Madrona.

En el elenco encontraremos a María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente, quienes también aparecieron en La casa de papel, y además estará la mexicana Danna Paola.

Publinews Internacional platicó con la actriz sobre su personaje, con el cual sale de su encasillamiento ya que ahora interpreta a una villana en la serie que se estrenará el 5 de octubre.

Cuéntanos sobre Lu, tu personaje en Élite…

Es una niña muy sola. Yo soy la más odiosa y junto con Guzmán (Miguel Bernardeau) somos el clan del odio dentro del colegio Las Encinas. Me toca ser malvada y bitch, pero todo tiene un porqué. En la serie somos chicos de 16 años que les tocan situaciones difíciles y razones por las que son como son.

¿Justificas a tu personaje?

Sí, no hay que juzgar a ningún personaje y son cosas que hemos aprendido a la vez que ha ido avanzando la serie. Todos tienen un porqué, por algo alguien será el asesino y alguien el muerto.

¿Cuál fue el principal reto al hacer a Lu?

Me costó entenderla, todos los papeles que he hecho son de la niña sufrida y que llora, y Lu me llevó a otro lado. Me queda claro que como villana se disfruta mucho más. Como actriz, me deja una grata experiencia, la cual pude obtener con ayuda de mis compañeros.

En México también conocí al new talent de Élite y ya os digo yo que ella puede ser la nueva Pataky. No hace yoga pero canta. Y él tiene una planta… Comentaros que vi la serie y me encantó. A mí es que ese género me pirra. pic.twitter.com/UH7op8diBc — Paquita Salas (@PaquitaSalas) September 26, 2018

¿Te identificas en algo con ella?

Lo único en lo que Lu y yo nos parecemos es que somos muy perfeccionistas.

Texto: Viviana Ortiz/Publinews Internacional