Nicki Minaj presume sus curvas y atributos en candentes fotos en ropa interior

Nicki Minaj es considerada una de las mujeres más atrevidas y sensuales de la industria del entretenimiento. No solo por las letras de sus canciones y su forma de interpretarlas, sino por su forma de vestir. La artista no teme presumir sus curvas y atributos en cada evento social que participa, cuando está sobre el escenario y también en las redes sociales.

Es conocida por usar ropa muy ajustada y bastante reveladora, con la que usualmente no deja nada a la imaginación. Esta vez, la intérprete de “Anaconda” fue la protagonista de la edición de Otoño 2018 para la revista Wonderland.

En una provocativa y sexy sesión de fotos, la rapera de 35 años se dejó ver en ropa interior y elaborados trajes que dejaron al descubierto su trasero y parte de sus senos.

Dramas con otras celebridades

La artista se ha visto envuelta en algunos dramas y polémica por su relación con otra rapera famosa. Hace unos días, Nicki Minaj y Cardi B protagonizaron un video que se viralizó rápdiamente en las redes sociales. Ambas se vieron implicadas en un altercado durante una fiesta en la Semana de la Moda de Nueva York.

En el clip se puede ver el momento en que Cardi B arremete contra Minaj y le arroja un zapato. Aunque el momento ha sido tomado como un incidente “divertido”, en realidad las cantantes no se llevan bien y existe mucha rivalidad entre ellas.

